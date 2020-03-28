Актуализирована информация о рейсе "Аэрофлота" из Дели (в четвертом абзаце).

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Более 90 чартерных рейсов запланировано на 28 марта для вывоза россиян из зарубежных стран в связи с пандемией коронавируса, сообщает Росавиация.

"Из стран, где, по мнению МИД РФ, требуются экстренные меры, 28 марта планируются: рейс Azur Air из Ла-Романа, Доминиканская Республика, предварительно 363 человека; вывозной рейс авиакомпании "Победа" из Дубая, предварительно 189 человек; рейс авиакомпании Air Moldova из Кишинева для доставки российских граждан, предварительно 165 человек. Всего на 28 марта запланировано 92 чартерных рейса", — говорится в сообщении.

На 29 марта планируется рейс авиакомпаний "Аэрофлот"/"Россия" из Денпасара (Индонезия). Идет продажа билетов, воздушное судно рассчитано на 457 кресел. На 30 марта запланирован рейс Azur Air из Канкуна (Мексика). Планируется перевезти 214 граждан России.

"Аэрофлот" планирует 1 апреля рейс из Дели на Boeing 777 на 400 мест. Ожидается подтверждение авиационных властей Индии. Также прорабатывается возможность организации рейса из Калькутты, где сейчас, по данным МИД РФ, находится 141 гражданин России. На 1 апреля запланирован вывозной рейс "России" из Гоа (Индия). Идет продажа билетов.

Также 1 апреля планируется рейс "России" из Занзибара (127 человек), с Маврикия (139 человек) и Сейшельских островов (157 человек).

Рейс Azur Air по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро (Бразилия) – Лима (Перу) – Варадеро (Куба) – Москва возможен 31 марта – 1 апреля. Предварительно планируется вывези 524 человека. Ожидается разрешение от авиационных властей Перу и прорабатывается возможность посадки в Варадеро.

Кроме того, группа компаний "Аэрофлот" готова вывезти пассажиров из Индонезии четырьмя специальными дополнительными рейсами. По информации посольства, в Индонезии сейчас находится порядка 3600 граждан России. Отрабатываются варианты их вывоза.

"Экспертами рабочей группы формируется график вывоза российских граждан, принимая во внимание данные МИД РФ. Далее будут приняты меры для организации рейсов и получения разрешений авиационных властей ряда государств", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались. Многие страны из-за пандемии закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.