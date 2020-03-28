БАКУ, 28 мар /ПРАЙМ/. Кабмин Азербайджана обсуждает возможность полного закрытия границ и приостановления авиасообщения из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь ведомства Ибрагим Мамедов.

"Возвращение на родину – полное право гражданина страны, никто не может это ограничить и не ограничивает. Но есть технические возможности, есть ограничения, создаваемые форс-мажорными ситуациями, такой фактор, как незапланированная ситуация", — приводит слова Мамедова местное агентство АПА.

По его словам, "в некоторых случаях государство вынуждено пойти на ограничения".

"То есть внести запрет на чартерные рейсы, рейсы в целом. Да, сегодня некоторые ограничения имеют место быть. Но темой обсуждения является полное приостановление полетов, закрытие границ, полная приостановка входа-выхода. Это один из вариантов обсуждения", — сказал он.

Ранее оперативный штаб при правительстве Азербайджана сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 182, за сутки инфицированы 17 человек, среди зараженных есть и россиянин. Погибли четверо.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.