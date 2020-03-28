МУРМАНСК, 28 мар /ПРАЙМ/. Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты для предотвращения распространения коронавируса, сообщил оперативный штаб региона.

Решение о введении дополнительных мер принял губернатор Андрей Чибис. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе.

"Ограничения вступят в силу с 6.00 29 марта и будут длиться 14 дней. В Апатитах и Кировске ограничивается въезд (въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации). Рекомендовано закрыть аэропорт", — говорится в сообщении.

Также в субботу оперштаб принял решение о закрытии всех гостиниц, санаториев, пансионатов и детских лагерей. Они могут принимать тех, кому требуется самоизоляция и обсервация, а также разрешено размещение в них людей в командировках и служебных поездках.

На вечер субботы в регионе известно о трех подтвержденных результатах анализов на коронавирус и 16 предварительно положительных.