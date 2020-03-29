ГРОЗНЫЙ, 29 мар /ПРАЙМ/. Движение через административные границы Чечни будет ограничено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов.

"Никого не запустят и не выпустят, кроме работников медицинской сферы, продовольственной отрасли, которые будут иметь право на пересечение административной границы", — сказал Делимханов в прямом эфире телекомпании "Грозный". По его словам, всем въезжающим и транзитному транспорту "необходимо переждать этот момент", поскольку очень важно справиться с угрозой коронавируса.

Ранее глава Чечни заявил, что вирус в республику завезли извне "безответственные люди, проигнорировавшие предписания врачей". Также стало известно о приезде в республику из Москвы женщины с подтвержденным коронавирусом.

Ранее власти республики с 28 марта ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.