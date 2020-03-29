МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Североамериканский международный автосалон, который должен был пройти в июне, отменен, площадку мероприятия отдадут под больницу для зараженных коронавирусом, сообщает телеканал NBC News.

Сообщается, что решение об отмене было принято после того, как Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях решило использовать площадку, где должен был пройти автосалон, в качестве больницы для лечения пациентов с COVID-19.

"Здоровье и благополучие жителей Детройта и Мичигана первостепенны. Центр TCF является идеальным местом для выполнения этой важной функции в это критическое и беспрецедентное время", — приводит телеканал заявление директора автосалона Рода Альбертса.

По данным телеканала, автосалон в Детройте считается одним из важнейших событий в автомобильной индустрии. Следующее шоу планируется на июнь 2021 года.

Ранее сообщалось об отмене автосалона в Женеве и переносе международного автосалона в Нью-Йорке.