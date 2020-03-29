МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Курсирование пассажирского поезда между Москвой и Сухумом прекращается с 30 марта после распоряжения правительства РФ об ограничениях в связи с коронавирусом, говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Кабмин РФ из-за пандемии коронавируса распорядился с 00.00 30 марта ограничить за рядом исключений движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 763-р от 27 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 00.00 часов 30 марта 2020 года временно приостанавливается движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением "Москва – Сухум", — заявляет ФПК.

Таким образом, отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля — из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Поезд № 305 "Москва – Сухум", который отправился из Москвы 28 марта, проследует только до станции Адлер. В обратный рейс поезд № 306 отправится со станции Адлер 31 марта в 01.06 в соответствии со своим обычным расписанием.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда, в течение полугода пассажиры могут сдать их в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.