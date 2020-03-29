МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Иран приостанавливает расшифровку черных ящиков с украинского Boeing 737-800, который в январе был сбит в районе Тегерана, в связи с распространением коронавируса, сообщил министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами.

"Из-за коронавируса работы по расшифровке (черных ящиков – ред.) были приостановлены", — цитирует Эслами агентство ISNA.

Он добавил, что расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда "ситуация нормализуется".

Ранее официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщил, что черные ящики с украинского самолета будут направлены на расшифровку в лаборатории одной из двух стран – Украины или Франции.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.