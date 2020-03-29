МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Проездные билеты в Москве со сроком действия будут продлены, если пассажиры ими ни разу не пользовались с 30 марта по 3 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, он отметил, что сроки действия оплаченных и льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности.

"Билеты, записанные на "Тройку" на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ, будут продлены на те же пять дней, которые сделали выходными. Важно: продление будет доступно только тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для записи дополнительных дней надо, начиная с 6 апреля, обратиться в кассу метро или на информационную стойку (для билетов по "Тройке" на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней); в киоски Мосгортранса (для билетов ТАТ).