МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Самолёт Сочи — Москва благополучно сел в столичном аэропорту "Шереметьево" после того как в самолете сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Boeing 737 следовал рейсом 1741 Сочи — Москва. На борту 154 пассажира и семь членов экипажа.

"Борт приземлился в штатном режиме в 23.45", — сообщили в экстренных службах.