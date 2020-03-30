ЕРЕВАН, 30 мар /ПРАЙМ/. Белорусская и три российские авиакомпании запланировали на понедельник вывозные рейсы из Еревана в Минск и Москву, сообщает комитет гражданской авиации Армении со ссылкой на данные авиакомпаний.

"Белавиа" совершит 30 марта в 23.40 рейс Минск — Ереван, а в 03.35 Ереван — Минск. "Аэрофлот" запланировал рейсы Москва ("Шереметьево") — Ереван (в 11.15) и Ереван — Москва ("Шереметьево", 14.35). Авиакомпания "Сибирь" назначила рейсы Москва ("Домодедово") — Ереван в 14.00 и Ереван — Москва ("Домодедово") в 17.25. Рейс авиакомпании "Икар" по маршруту Москва ("Шереметьево") — Ереван запланирован в 16.10, а Ереван — Москва ("Шереметьево") в 19.40", — перечислили в комитете.

В субботу вечером российское посольство в Ереване заявило, что Грузия не пропустила через свою территорию россиян, желающих выехать на родину из Армении сухопутным путем, и рекомендовало соотечественникам, застрявшим в Армении из-за коронавируса, незамедлительно воспользоваться авиасообщением.

Правительство России для предупреждения проникновения коронавируса в страну приняло решение с 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлены 424 случая заражени, трое пациентов скончались. С 25 по 31 марта временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.