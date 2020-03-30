МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Россия для предотвращения распространения коронавируса ограничила с рядом исключений движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы, сообщало правительство страны.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 в мире пандемией. Всего в России зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев. Страна ранее уже ввела ряд ограничений. Применяемые с понедельника меры не касаются дипломатов, консульских работников и должностных лиц постоянного комитета Союзного государства, членов их семей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций и курьеров дипломатической связи.

Продолжат пропускать через госграницу водителей грузовых автомобилей международного сообщения, экипажи судов, поездные и локомотивные бригады и персонал, определённый международными соглашениями в сфере железнодорожного транспорта.

Исключения сделаны для россиян, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, и иностранцев, получивших визы в связи со смертью близкого родственника. Не касается запрет и россиян, постоянно проживающих в Калининградской области и следующих транзитным поездом на основную часть России или обратно, а также граждан России, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии российского паспорта.

РЖД, в частности, сообщали, что поезда холдинга продолжают курсировать в сообщении с Калининградом, но пересечь границу России в них смогут только пассажиры, имеющие в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства в этой области. Остаются и два поезда Белорусских железных дорог из Москвы и Санкт-Петербурга в города республики и обратно. Однако, как сообщала ещё раньше компания, пересечь белорусско-российскую границу в поездах могут только граждане России.

Смогут в числе исключений пересекать российскую границу и граждане стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, которые прилетели в РФ и теперь едут на родину.