МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль по РСБУ "Трансфин-М" за 2019 год увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 9,095 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка "Трансфин-М" выросла на 30% — до 66,7 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась в 2,2 раза, до 11,7 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35,36 миллиарда рублей, увеличившись за год в 1,6 раза. Долгосрочные обязательства компании снизились на 24% и составили 61,6 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства снизились в 2,9 раза, до 15,4 миллиарда рублей.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. В начале ноября компания "ТФМ-Гарант", структура экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, завершила покупку 100% "Трансфин-М" у НПФ "Благосостояние" за 32,6 миллиарда рублей.