МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") направила в Росавиацию запрос на выполнение чартеров из Турции в московский аэропорт "Шереметьево" вместо базового для нее "Внуково", ответа еще не получила, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Ранее источник, близкий к лоукостеру, сообщил РИА Новости, что компания отменила два вывозных рейса из турецкой Анталии из-за отзыва Росавиацией разрешений на их выполнение. В компании подтвердили эту информацию. Другой осведомленный источник сообщил РИА Новости, что РФ ограничит количество вывозных чартерных рейсов, полеты в Москву будут выполняться только в аэропорт "Шереметьево" и не более 500 человек в сутки.

"Для возвращения наших клиентов в Москву мы сделали все необходимое, в том числе направили в Росавиацию запрос на выполнение рейса в "Шереметьево". Но до сих пор ответ не получен", — сказали в пресс-службе.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ранее в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.

Многие страны из-за пандемии коронавируса закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.