СУХУМ, 30 мар /ПРАЙМ/. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил руководству МВД республики срочно перекрыть движение между Галским и Очамчырским районами, сообщает в понедельник вечером пресс-служба кабмина республики.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция, по предварительным данным, подтвердилась у жительницы Абхазии из Галского района.

"Валерий Бганба поручил установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте госавтоинспекции "Канал" с целью предотвращения передвижения граждан между Галским и Очамчырским районами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что силами структурных подразделений МВД на участке дороги с 21.00 (20.00 мск) наряд выполняет поручение.