Между двумя районами Абхазии срочно перекрывается движение - кабмин
СУХУМ, 30 мар /ПРАЙМ/. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил руководству МВД республики срочно перекрыть движение между Галским и Очамчырским районами, сообщает в понедельник вечером пресс-служба кабмина республики.
Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция, по предварительным данным, подтвердилась у жительницы Абхазии из Галского района.
"Валерий Бганба поручил установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте госавтоинспекции "Канал" с целью предотвращения передвижения граждан между Галским и Очамчырским районами", — говорится в сообщении.
Уточняется, что силами структурных подразделений МВД на участке дороги с 21.00 (20.00 мск) наряд выполняет поручение.
https://1prime.ru/transport/20200330/831170796.html