МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания S7 будет начислять своим пассажирам мили за сидение дома на фоне пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

"30 марта S7 Airlines запускает акцию "Летайте дома": в течение месяца за каждый день, проведенный дома, путешественники будут получать по 100 миль на личный счет в программе лояльности S7 Priority. Лучшее, что каждый из нас может сделать в борьбе с пандемиеи? сегодня, — это ограничить свои перемещения и оставаться дома. Путешествия снова вернутся в нашу жизнь. Возможно, не сейчас, но позже – обязательно", — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции, нужно авторизоваться или зарегистрироваться в программе лояльности S7 Priority и раз в день подтверждать свое присутствие дома на сайте s7.ru.

"Для получения миль нужно только нажать кнопку "Я дома" и поделиться своей геолокацией. То же самое повторить на следующие день. Если местоположение не изменилось, на счет S7 Priority начислятся очередные 100 миль. Путешественники смогут не только потратить их на будущие перелеты и дополнительные услуги S7 Airlines, но и приблизиться к получению нового статуса в программе лояльности. Рассказав об акции в социальных сетях, можно договориться собирать мили вместе с друзьями, – так мили на будущие полеты будут у целой компании путешественников", — отмечает компания.

Все мили, собранные за время акции "Летайте дома", а также накопленные ранее, останутся на счете S7 Priority до конца 2021 года. Использовать их можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть — рублями.