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МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Росавиация отказала авиакомпании "Победа" в выполнении вывозных рейсов из турецкой Анталии в московский аэропорт "Шереметьево" вместо "Внуково", лоукостер не сможет вернуть домой 400 человек, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"К сожалению, мы получили отказ Росавиации в выполнении вывозных рейсов из Анталии в "Шереметьево", как того требовало ведомство. Самолет "Победы" в Анталии сейчас ожидает около 400 россиян. Мы не сможем вернуть их домой", — сказали в пресс-службе.

Росавиация ранее в понедельник сообщила, что прилет россиян из-за рубежа в Москву теперь будет осуществляться только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки. Источник, близкий к лоукостеру, сообщал РИА Новости, что Росавиация отозвала разрешение на два вывозных рейса "Победы" из Турции, компания была вынуждена отменить два вывозных рейса Анталия-Москва, запланированные на 31 марта и 1 апреля. В "Победе" подтвердили эту информацию.

Многие страны из-за пандемии коронавируса коронавируса закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.