ЛОНДОН, 30 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Пилоты Великобритании призвали власти страны быстрее предоставить детали по обещанной поддержке авиационной отрасли на фоне коронавируса, "пока не стало слишком поздно", говорится в заявлении Ассоциации пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA).

"Правительство должно прекратить откладывать детали поддержки, которую оно предлагает авиации в связи с кризисом коронавируса. Пилоты говорят, что авиакомпании нуждаются в информации сейчас, поскольку они предпринимают решительные действия в связи с глобальными ограничениями на поездки", — отметили в ассоциации.

В BALPA подчеркнули, что авиационная отрасль оказалась одной из первых, принявшей удар из-за вспышки коронавируса, однако авиакомпании все еще ждут помощи от правительства, несмотря на неоднократные обещания.

"Правительство пообещало, что оно реализует специальные меры поддержки авиационной отрасли, но где они?" — приводятся в заявлении слова главы BALPA Брайана Страттона.

"Сектор процветал до этого кризиса и будет иметь жизненно важное значение для восстановления экономики страны, когда вирус стихнет. Но без поддержки сейчас авиакомпании могут исчезнуть, и отрасли не будет, когда она нам понадобится", — добавил он.

Авиакомпании сделали все возможное, чтобы смягчить эффект от почти нулевого дохода за лето, в их основной период заработка, но реальной поддержки пока не получили, подчеркнул глава ассоциации.

"Сейчас правительству нужно выполнить свои обещания по помощи, пока не стало слишком поздно", — заключил Страттон.

Ранее британские авиакомпании заявили, что для сохранения их на рынке в условиях коронавируса необходимы госвливания в размере 7,5 миллиарда фунтов стерлингов. Многие компании объявили о планах по сокращению сотрудников и направлению их в неоплачиваемые отпуска.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.