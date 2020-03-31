МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Россия с 31 марта сокращает количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, сообщал ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он отмечал, что это нужно для более полной работы с прилетающими из-за пандемии коронавируса.

Как сообщила Росавиация со ссылкой на соответствующее решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, прилет россиян из-за рубежа в Москву будет осуществляться только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки.

По решению правительства РФ график вывоза россиян с территории иностранных государств может быть дополнен. То есть, "квота" на ввоз граждан может быть увеличена.

Какое количество россиян осталось вернуть из иностранных государств, Росавиация не уточнила. Однако известно, что с 20 марта по 30 марта в РФ вернулось 155,8 тысячи граждан России, в том числе почти 15 тысяч из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено. 29 марта выполнено 66 чартерных рейсов из иностранных государств в Россию, перевезено 8,1 тысячи российских граждан. 30 марта российскими авиакомпаниями было запланировано 40 чартерных рейсов, 32 из которых — в московские аэропорты.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за введенных ограничений отменила более 60 рейсов, 31 марта-2 апреля вместе с дочерней "Россией" будет выполнять по два-три чартера в день. S7 сообщила, что получила телеграмму об отзыве разрешений на вывозные чартерные рейсы с 31 марта, прорабатывает варианты действий. "Победа" заявила, что Росавиация отозвала у нее разрешение на два рейса из турецкой Анталии и не позволила выполнить их в "Шереметьево" вместо "Внуково".

Многие страны из-за пандемии коронавируса закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.