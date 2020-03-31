МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada временно сократит свыше 15 тысяч сотрудников из-за уменьшения числа рейсов на фоне пандемии коронавируса, говорится на сайте компании.

Согласно заявлению, "из-за беспрецедентного влияния COVID-19 на бизнес" авиакомпания сократит временно 15,2 тысячи сотрудников и отправит 1,3 тысячи менеджеров в неоплачиваемый отпуск. Новые меры начнут действовать с 3 апреля.

"Непредсказуемые масштабы и продолжительность пандемии COVID-19 требуют существенных комплексных мер реагирования. Сокращение столь значительной доли наших сотрудников — чрезвычайно трудное решение, но мы должны принять его с учетом резкого снижения операций в течение ближайшего времени. Это поможет Air Canada справиться с этим кризисом, который затрагивает авиакомпании по всему миру", — заявил исполнительный директор авиакомпании Калин Ровинеску, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в этом месяце авиакомпания уже заявляла о намерении сократить более 5 тысяч сотрудников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.