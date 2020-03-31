МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand планирует сократить 3,5 тысячи сотрудников в связи с сокращением числа рейсов и потерей дохода из-за кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на письмо генерального директора компании.

Глава авиакомпании Грег Форан в обращении к сотрудникам заявил, что международные перелеты составляли две трети доходов компании, но в обозримом будущем этого дохода не предвидится.

"Авиакомпания в настоящее время ожидает заработать менее 500 миллионов долларов в год. До пандемии Air New Zealand имела годовой доход в размере около 5,8 миллиарда долларов", — пишет радио.

По словам Форана, ни правительственного кредита в 900 миллионов долларов, ни схем субсидирования заработной платы не было достаточно, чтобы предотвратить сокращение трети из почти 13 тысяч сотрудников компании.

"Реальность такова, что… нам нужно будет сократить численность рабочей силы на 3,5 тысячи мест", — приводит радио слова Форана.

По прогнозам главы авиакомпании, ей понадобятся годы, чтобы вернуться к своим прежним размерам.

"Очевидно, что та Air New Zealand, которая переживет пандемию COVID-19, будет гораздо меньше и будет преимущественно выполнять внутренние перелеты с ограниченным числом международных перевозок", — сказал Форан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.