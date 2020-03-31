ЛОНДОН, 31 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Мировые авиакомпании во втором квартале суммарно потратят около 61 миллиарда долларов своих резервов из-за ограничений на полеты на фоне вспышки коронавируса, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA).

По оценке IATA, из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса даже самые финансово устойчивые авиаперевозчики могут существенно ухудшить свое положение: чистые убытки в указанный период могут составить около 39 миллиардов долларов, а выручка упадет на 68%.

"Помимо неизбежных расходов, авиакомпании сталкиваются с возмещением проданных, но неиспользованных билетов в результате массовых отмен, вызванных введенными властями ограничениями на поездки. Обязательства за второй квартал составляют 35 миллиардов долларов. Денежный отток будет серьезным. По нашим оценкам, во втором квартале авиакомпании могут сжечь свои остатки наличности на 61 миллиард долларов", — говорится в заявлении ассоциации.

Как отметил глава IATA Александр де Жуньяк, хорошей новостью является то, что правительства многих стран приняли решение о поддержке своих авиационных отраслей. Среди них США, Колумбия, Сингапур, Австралия, Китай, Норвегия и Новая Зеландия.

"Эти правительства приняли чрезвычайные меры в чрезвычайных обстоятельствах. И это обеспечит жизненно важный буферный период для авиакомпаний, чтобы продолжать работать. Я не могу выразить, насколько это важно. Когда кризис в области здравоохранения спадет до уровня, на котором можно безопасно перезапустить экономику, авиакомпании должны быть готовы к этому. Восстановление будет медленным и гораздо более болезненным, если авиакомпании не смогут поддерживать торговлю и туризм", — заявил де Жуньяк во время пресс-конференции во вторник.

Согласно прогнозу IATA, сделанному на прошлой неделе, если ограничение на полеты сохранится в течение трех месяцев, то авиационная отрасль в 2020 году потеряет 252 миллиарда долларов своих доходов. Ассоциация назвала наступивший кризис одним из самых тяжелых за всю историю авиационной индустрии.