МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне снижения авиаперевозок и пандемии коронавируса с 1 апреля по 31 мая приостанавливает выполнение всех своих рейсов.

Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года "Победа" вернет деньги на счет в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы "Победы", которые возобновятся после снятия введенных ограничений.

Многие страны из-за пандемии коронавируса закрыли границы и ограничили авиасообщение. Авиаперевозки во всем мире значительно снизились.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.