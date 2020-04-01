ДОХА, 1 апр /ПРАЙМ/. Катарская авиакомпания Qatar Airways планирует на 90% прекратить полеты своих самолетов из-за сокращения числа пассажиров на 90% по сравнению с периодом до начала вспышки коронавируса по всему миру, сообщил на пресс-конференции во вторник вечером директор по операционной деятельности международного аэропорта Хамад в Катаре Бадр аль-Мир.

"75% авиафлота Qatar Airways уже находится на земле, и в процентном соотношении число таких самолетов увеличится до 90%, так как данные с понедельника показали снижение числа путешественников на 90% по сравнению с докризисным периодом. Около 40% сотрудников разных отделений международного аэропорта Катара, включая сферу обслуживания воздушной гавани, временно не будут работать, в основном, они отправятся во внеочередные отпуска", — сказал представитель аэропорта.

При этом аль-Мир отметил, что Катар не закрыл полностью аэропорт и не прекратил полеты своей авиакомпании, которая управляет аэропортом, поскольку на самолетах выполняет доставку в страну необходимой продукции, в том числе медицинских средств.

"Отдельные аэропорты в регионе, такие же по масштабу, как аэропорт Хамада, закрылись и приостановили полеты своих авиакомпаний не из желания избежать распространения вируса, а по коммерческой, связанной с прибылью причине, чтобы избежать больших потерь, наши цели более глобальные, чем просто получение прибыли, мы несем ответственность перед гражданами", — отметил представитель аэропорта.