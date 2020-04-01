МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Американская авиакомпания JetBlue Airways из-за ситуации с коронавирусом на 80% сокращает полеты в агломерации Большого Нью-Йорка — с 200 ежедневных рейсов до 40, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку.

Такое решение было принято после того, как в субботу центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в связи с распространением коронавируса призвали жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в течение 14 дней воздержаться от поездок внутри страны, без которых можно обойтись.

Как добавляет телеканал, другая американская авиакомпания, Spirit Airlines, в понедельник также заявила, что из-за предупреждения CDC приостановит выполнение рейсов в трех упомянутых штатах — как минимум до 4 мая.

Кроме того, как отмечает CNBC, American Airlines в апреле сократит летный график примерно на 60% и планирует еще больше урезать число рейсов в мае. Southwest Airlines во вторник также объявила, что на период с 3 мая по 5 июня сократит число перелетов примерно на 40% — до 2 тысяч ежедневных рейсов.

Четверть от всех случаев заболевания коронавирусом в США выявлена в Нью-Йорке, заявил во вторник на пресс-конференции мэр Билл де Блазио.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.