НЬЮ-ЙОРК, 1 апр /ПРАЙМ/, Алан Булкаты. Россияне, которые не смогли улететь из Нью-Йорка в Москву из-за новых ограничений на въезд, по-прежнему не знают, когда получится вернуться на родину. Корреспондент РИА Новости поговорил с некоторыми из них.

Россия с 31 марта сократила количество чартеров для вывоза россиян из-за рубежа, а также установила ограничения по количеству прибывающих пассажиров. Теперь прилет россиян из иностранных государств в Москву будет осуществляться только через Шереметьево, не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки.

Предприниматель Альберт рассказал РИА Новости, что отдыхал во Флориде и должен был вылетать 30 марта в Москву. "Но я лично получил уведомление о том, что наш рейс отменен, только вчера (30 марта) в 11.00", — сказал он.

"Люди немного в панике – у нас есть и пожилые, и инвалиды, и дети. А Нью-Йорк сейчас – центр коронавируса. То есть это небезопасно", — добавил он.

По его словам, в ночь на вторник тех, кому некуда было поехать переночевать, разместили в гостинице неподалеку от аэропорта JFK.

"Нам предоставили бесплатно номера. Нам купили пиццу, диетическую колу и по бутылке воды. Мы там переночевали и приехали сюда в аэропорт. Но информации по вылетам по-прежнему нет", — указал предприниматель, добавив, что ранее в качестве возможных дат вылета назывались 2 и 4 апреля.

Ранее пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что посольство России в США и компания "Аэрофлот" помогли 18 россиянам, которые не смогли вылететь на родину из Нью-Йорка, разместиться в гостинице.

Как рассказал Альберт, у него нет возможности вернуться во Флориду. Теперь ожидается, что на эту ночь россиян также разместят в гостинице.

Другой россиянин, пожелавший остаться неназванным, прилетел в Нью-Йорк из Техаса и также должен был отправиться в Москву в понедельник.

"Но в такой ситуации я решил временно вернуться обратно в Техас, потому что невозможно там по зараженному городу, по этим гостиницам… Сижу, жду, когда из посольства будет команда обратно вернуться", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, всем, кто должен был вылететь, но не смог, надо было на сайте российского посольства разместить свои данные. "Я получил ответное письмо, что они получили данные. Было рекомендовано внимательно следить за новостями на сайте посольства", — отметил россиянин.

Татьяна — пассажирка рейса, который должен был вылететь в Москву во вторник. Она бывает в Нью-Йорке по работе, прилетела в город в начале февраля. Изначально она собиралась возвращаться в Москву 10 апреля, однако из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в городе поменяла билет на 31 марта.

"Но мой билет в "рабочем кабинете" внезапно исчез. Я приехала в аэропорт, чтобы узнать хоть что-то", — пояснила Татьяна.

"Я бы не хотела оставаться, у меня здесь нет страховки на случай беды. Я попаду в большую беду, поэтому я и забеспокоилась. В Москве у меня там бесплатная медицина, а здесь что у меня? Меня положат, но я уже немолодая, я пенсионного возраста. И что, я потом до конца жизни буду выплачивать за это лечение? И потом, я уже в группе риска в принципе", — заключила Татьяна.