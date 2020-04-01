МЕХИКО, 1 апр /ПРАЙМ/. Около 150 россиян зарегистрировались для эвакуации из Бразилии на "вывозном" рейсе авиакомпании Azur Air, который вылетит 2 апреля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бразилии.

"На рейс зарегистрировались около 150 российских граждан. По нашим данным, до нескольких десятков человек не стали возвращаться в Россию. Со всеми, кто обратился к наши консульские учреждения, но по каким-то причинам не улетел, мы остаемся на связи", — сообщил пресс-секретарь посольства Иван Коновалов.

По информации дипломатов, других вывозных рейсов из Бразилии в ближайшее время не планируется. После Рио-де-Жанейро самолет сделает остановку в столице Перу Лиме, откуда также запланирована эвакуация россиян.

Согласно последним данным, в Бразилии подтверждены 5717 случаев заражения коронавирусом, 201 из них — со смертельным исходом, уровень смертности составляет 3,5%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.