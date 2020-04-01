МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Грузовые авиаперевозки в мире в феврале 2020 года сократились на 1,4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Скорректированный на сезонность спрос в отчетном месяце при этом опустился на 9,1% в месячном выражении.

"Распространение COVID-2019 усилилось за февраль, что повлияло на грузовые авиаперевозки… Перебой в мировой цепи поставок привел к падению спроса", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac). Глава организации отметил, что на фоне текущей неопределенности грузовые авиаперевозки являются жизненно важной отраслью, поэтому властям важно устранить ограничения для сектора.

По данным IATA, самое сильное снижение показателя в феврале отмечено в Европе — на 4,1%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — на 2,2%, в Северной Америке — на 1,8%. Рост показателя отмечен в Африке — на 6,2%, на Ближнем Востоке — на 4,3%, в странах Латинской Америки — на 1,8%.

Объем международных грузовых авиаперевозок в феврале сократился на 0,9%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в феврале снизился на 18,5% в годовом выражении. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок компаниями РФ сократился на 24,7%, внутренних перевозок — вырос на 19,1%.