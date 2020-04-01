МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Выручка французской логистической группы Gefco (РЖД владеют 75%, Peugeot-Citroen — 25%) увеличилась на 2%, до 4,739 миллиарда евро в 2019 году к 2018 году, сообщила компания.

Показатель периодического EBIT вырос на 27,7%, до 204,7 миллиона евро по сравнению в показателем прошлого года в 160,3 миллиона евро. Gefco отмечает, что росту способствовали высокие операционные показатели, которых удалось достичь в 2019 году.

"В 2019 году Gefco продемонстрировала устойчивые финансовые результаты…, что отражает успех нашей программы… Наша гибкая структура расходов и бизнес-модель помогут группе в этой сложной среде и кризисе COVID-19. Наш баланс и непрерывная генерация денежных средств помогут защитить компанию в эти нестабильные времена и позволят финансировать нашу стратегию роста в ближайшие годы", — приводятся в релизе слова исполнительного вице-президента Павла Ильичева.

Gefco входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы. РЖД стали владельцами 75% уставного капитала компании в декабре 2012 года.