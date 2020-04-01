СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр /ПРАЙМ/. Пассажирские перевозки по автобусным и троллейбусным маршрутам междугороднего и международного сообщения приостановлены в Крыму в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится во внесенных изменениях в указ главы республики Крым о введении режима повышенной готовности на территории.

"Установить, что со 2 по 14 апреля 2020 года полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений", — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

При этом пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.

Кроме того, прекращены перевозки на легковом такси вместимостью более пяти мест (с учетом места водителя).

"Легковые такси вместимостью до пяти мест для сидения (с учетом места водителя) работают в обычном режиме на основании выданных разрешений на осуществление соответствующей деятельности", — говорится в документе.