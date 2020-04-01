СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр /ПРАЙМ/. Морские пассажирские перевозки временно прекращены в Крыму в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится во внесенных изменениях в указ главы республики Крым о введении режима повышенной готовности.

По последним данным, в Крыму выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. В соседнем субъекте – городе федерального значения Севастополе – пять. При этом в Севастополе введен режим всеобщей самоизоляции населения с 1 апреля, а в Крыму – карантин с 2 апреля.

"Полностью ограничить пассажирские перевозки на морском транспорте", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, полностью ограничивается движение маломерных судов, за исключением необходимой для государственных и муниципальных нужд. Ограничения действуют со 2 по 14 апреля.