МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Кабмин России в четверг рассмотрит поправки в закон о специнвестконтрактах (СПИКах), позволяющие нескольким компаниям заключить инвестсоглашение по условиям контракта первого типа, следует из сообщения пресс-службы правительства.

"О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 2 федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит завершить процедуры подписания СПИКов по правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения контракта (так называемые СПИК 1.0) в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в силу от 2 августа 2019 года поправок в закон о промполитике в части регулирования специнвестконтрактов.

Данные поправки были инициированы Минпромторгом для того, чтобы три компании, прошедшие межведомственную комиссию (МВК), которая утверждает контракты на подписание, могли заключить инвестсоглашение СПИК 1.0. В частности, речь идет о трех инвестиционных проектах, получивших одобрение МВК 31 июля 2019 года — два проекта в сфере фармацевтики и один — в автопроме. По данным источника агентства, близкого к комиссии, речь идет о заключении контрактов по процедуре СПИК 1.0 на 10 лет с компаниями "Генериум-Некст", "Активный компонент" в фармацевтике и с Haval Motor — в автопроме.

Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК, концептуальной основой которых является ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и/или разработке современных технологий в целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе указанных технологий. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.