МАДРИД, 2 апр /ПРАЙМ/. Португалия вводит дополнительные меры в связи с эпидемией коронавируса на период Святой недели – с 9 по 13 апреля, сообщает observador.pt.

Совет министров принял решение об ограничении передвижения граждан в этот период. Все аэропорты на территории страны будут закрыты, исключением станут рейсы, связанные с транспортными перевозками и репатриацией граждан.

Кроме того, граждане в этот период не смогут покидать муниципалитеты, в которых они живут. Исключением станет только необходимость поездок по причинам работы.

Ранее в четверг парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля, в качестве меры для борьбы с распространением нового коронавируса.

По последним данным министерства здравоохранения Португалии, в стране зарегистрировано 9034 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 209 человек.