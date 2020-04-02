КАИР, 2 апр /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Ирака заявил о незаконности решения авиационных властей страны приостановить все авиарейсы для эвакуации иракских граждан.

"МИД Ирака через посольства и консульства за рубежом продолжает реализацию указаний премьер-министра и правительственного и парламентского комитетов по облегчению эвакуации иракских граждан на родину, а решение Управления гражданской авиации о приостановке полетов является незаконным и нарушающим эти указания", — написал министр Мухаммад Али аль-Хаким в Twitter.

Министерство транспорта Ирака заявило в четверг о приостановке с пятницы всех авиарейсов авиакомпании Iraqi Airways, в первую очередь эвакуационных. Согласно полученному РИА Новости пресс-релизу министерства, сделано это по рекомендации минздрава, которому необходимо время на подготовку мест для карантина прибывающих в страну иракцев.

Iraqi Airways осуществляет эвакуационные рейсы с разрешения кабмина Ирака.

Так, за четверг авиакомпания эвакуировала порядка 300 граждан из Иордании, также эвакуированы граждане из Нью-Дели, Анкары и Стамбула, сообщил минтранс.