МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Американский производитель электромобилей Tesla сократил производство и поставки машин в первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, сообщается в релизе компании.

За период компания произвела 102 672 машины, что на 2% меньше в квартальном выражении и на 33% больше в годовом. Производство Model S и X составило за три отчетных месяца 15,39 тысячи машин, что на 14% меньше в квартальном выражении и на 9% больше в годовом. Производство машин Model 3 и Y достигло 87 282 машины.

Поставки за период при этом упали на 21% в квартальном исчислении, до 88,4 тысячи машин, при этом в годовом выражении показатель вырос на 40%. Поставки Model S и X составили 12,2 тысячи машин, снижение в квартальном выражении составило 37%, в годовом — почти не изменились. Поставки машин машин Model 3 и Y составили 76,2 тысячи машин.

Компания отмечает, что показатели стали лучшими для первого квартала. Производство Model Y началось в январе, а поставки модели — в марте, что значительно опережает график. Завод в Шанхае продолжает показывать рекордный уровень производства, отмечается в релизе.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.