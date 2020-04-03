Собянин: на автомобиле москвичи передвигаться могут, но не должно быть массового катания
МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Если вы едете на работу или вы поехали в магазин, то ради бога. Но это не должно быть действительно массовое катание. По системе ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора — ред.) абсолютно видно, чего там делает каждая машина, либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно. Мы за этим будем следить", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, надо иметь в виду, что "собирать впятером-вшестером всех соседей и ехать куда-то — это тоже негодная ситуация", в таком случае лучше передвигаться на общественном транспорте.
https://1prime.ru/transport/20200403/831200386.html