АНКАРА, 3 апр /ПРАЙМ/. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines, ранее приостановивший международные рейсы из-за пандемии коронавируса, объявил о приостановке до 20 апреля всех внутренних рейсов.

Ранее Turkish Airlines объявила, что прекращает до 1 мая международное пассажирское авиасообщение, при этом ограниченное число внутренних рейсов в 14 крупных городов будут продолжать выполняться.

"В рамках борьбы с эпидемией коронавируса, наши ограниченные внутренние рейсы в 14 крупных городов отменены до 20 апреля", — говорится в заявлении гендиректора Turkish Airlines Биляля Экши.