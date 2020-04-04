МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Россия с 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, о соответствующем решении ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Оперштаб также сообщал, что гражданам, предоставившим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей – правительство Российской Федерации выделило на это министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

Как сообщил РИА Новости источник в авиакругах, Росавиация отозвала все ранее выданные разрешения на вывозные чартеры с 4 апреля. Источник также сообщил, что сроки возобновления чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на данный момент неизвестны.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.