МЕХИКО, 4 апр /ПРАЙМ/. Кризис в воздушных перевозках, связанный с пандемией коронавируса, сильно сказывается на коммерческих авиалиниях, однако вертолетные перевозки и бизнес-джеты в Мексике продолжают работу, заявил РИА Новости генеральный директор Craft Avia Center Хосе де Висенте.

"Текущий кризис сильно влияет на коммерческие авиалинии, однако для руководителей, которым необходимы быстрые и безопасные перемещения, лучшая альтернатива сейчас — это вертолёт или частный самолёт. Мы смотрим на ситуацию с оптимизмом, ", — сказал де Висенте.

Вертолетные перевозки в Мексике отнесли к категории транспорта, которую не коснулись санитарные ограничения, поэтому сектор продолжает работу во время всеобщего карантина с учетом рекомендаций минздрава — в ангарах остались только охранники, пилоты, техники из сервисной команды и руководители, которые поддерживают все операции.

По словам руководителя вертолетной компании, Craft Avia Center продолжает работу с частными заказчиками и, кроме того, выполняет большой объем работ, связанных с тушением пожаров.

"Сейчас практически каждый день есть задачи по тушению пожаров, так что команда находится в готовности и постоянно летает", — пояснил де Висенте.

Правительство и санитарные власти Мексики, стараясь снизить воздействие ограничений на деловую активность, не запрещают полеты регулярных авиалиний внутри страны и за границу, однако воздушный пассажирский трафик сильно сократился — авиакомпании отменяют внутренние рейсы из-за низкого спроса и международные ввиду запретов других стран.

На территории страны до 30 апреля объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. В столице страны закрыты торговые центры и рестораны. По последней информации минздрава, в стране зарегистрированы 1510 случаев заражения новым коронавирусом и 50 погибших.

По оценкам минздрава, ограничительные меры правительства распространяются на 70 миллионов мексиканцев, что должно позволить сдержать распространение пандемии, учитывая дисциплинированное исполнение рекомендаций санитарных властей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.