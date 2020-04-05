ХАБАРОВСК, 5 апр — ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил руководству рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете РФ письмо с просьбой открыть небо для вывоза из транзитной зоны в Южной Корее 128 жителей Дальнего Востока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в воскресенье.

Росавиация в пятницу заявила, что действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено. Сделано это было "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова позже заявила, что вывоз граждан РФ из-за рубежа не остановлен, просто взят тайм-аут на два дня – субботу и воскресенье, чтобы четко представлять, кто, в каком количестве и куда прилетит.

"От имени губернатора сегодня было отправлено письмо Сергею Собянину как руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете с просьбой открыть небо для вывоза наших граждан, которые застряли в транзитной зоне в Южной Корее. По последним данным, это 128 человек с Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Есть дети. Все оказались в такой ситуации из-за закрытия границ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания "Аврора" уже готовит три борта для вывоза российских туристов. Планируется сделать по одному рейсу из Южной Кореи на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. Предполагается, что губернаторы других регионов также направят подобные письма Собянину.

Сообщается, что вернувшихся из Кореи на 14 дней планируется поместить в обсерваторы на карантин. В Хабаровск прилетят не только местные жители, но и люди из других регионов Дальнего Востока — они также останутся в Хабаровске на время карантина, говорится в сообщении.