КАЛИНИНГРАД, 5 апр /ПРАЙМ/. Калининградские власти надеются на скорейшее возвращение железнодорожного сообщения, отмененного из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области.

РЖД в воскресенье сообщили, что?с 6 апреля? временно отменяют остававшиеся поезда в сообщении между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, на основании письма руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ, а также в связи с вводом в России и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.

"Это неприятная новость для жителей Калининградской области. Мы надеемся, что в ближайшее время на эти направления будут возвращены хотя бы минимальное количество поездов в неделю, чтобы дать возможность жителям, которым нельзя пользоваться воздушным транспортом по медицинским показаниями, выехать из региона в случае необходимости и вернуться домой", — сообщили в правительстве.

Ранее Литва ужесточила правила пассажирского железнодорожного транзита по своей территории. Поезд на территории Литвы не делал остановки уже несколько недель из-за ситуации с COVID-19. Проезд разрешался только жителям Калининградской области, не более 100 человек в поезде и не более двух пассажиров в купе. Грузовые поезда следуют в обычном режиме.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 5 апреля, на COVID-19 обследованы более 5,1 тысячи человек, из них официально подтверждены 19 случаев заражения (восемь человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением более 1 тысячи человек, в том числе 29 — в специальном учреждении "Паруса надежды".