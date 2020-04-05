МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. ОАО "РЖД" отказалось от проведения закупки 15 тысяч компьютеров с начальной (максимальной) ценой контракта в 1 миллиард рублей без НДС, следует из данных портала госзакупок.

В середине января на портале появилась информация о том, что РЖД планируют закупить 15 тысяч компьютеров с российским процессором "Эльбрус" с пояснением, что стоимость одного ПК не должна превышать 72 тысячи рублей. Как следовало из документов, компьютеры должны быть поставлены в 230 филиалов РЖД в России.

Однако в начале февраля РЖД по требованию ФАС изменили условия закупки, убрав из списка технических характеристик наименование процессора "Эльбрус", и 7 февраля был объявлен новый тендер. На участие в нем подали заявку пять участников. Сначала итоги аукциона планировали подвести 5 марта, затем 6 апреля.

При этом 3 апреля компания разместила уведомление об отказе от проведения закупки. "Настоящим уведомляю об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме… на право заключения договора поставки вычислительной техники", — говорится в документе.

Решением итоговой комиссии закупка отменена.