ВЛАДИВОСТОК, 6 апр /ПРАЙМ/. Контейнерная погрузка рыбных консервов на Дальневосточной железной дороге из Владивостока в западные регионы РФ с начала года выросла в 15 раз на фоне эпидемиологической ситуации, сообщает ДВЖД.

"В неблагоприятных эпидемиологических условиях Дальневосточная железная дорога обеспечивает бесперебойную доставку продуктов питания в различные регионы России… Со станций Владивостокского территориального управления контейнерная погрузка рыбных консервов выросла в 15 раз. Увеличилась и погрузка в вагоны: свежемороженной рыбы на 6% (до 57,4 тысячи тонн), консервов — на 15% (до 7,5 тысячи тонн к 2019 году)", — говорится в сообщении.

Основной объем рыбной продукции отправляется в адрес получателей Московской, Свердловской, Горьковской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог.

С начала года на ДВЖД перевезли 117,7 тысячи тонн продовольственных товаров в контейнерах, из них более 75 тысяч тонн — это рыбная продукция. Кроме того, в этом году на ДВЖД в 1,6 раза выросла погрузка риса. Приморский край увеличил отгрузку картофеля, овощей и фруктов, а также мяса и масла. Хабаровский край — зерна.

Всего же с начала 2020 года погрузка продовольственных товаров на ДВЖД составила 212,5 тысячи тонн.

С начала распространения коронавируса во многих регионах РФ отмечался повышенный спрос на продукты длительного хранения, в том числе крупы и консервы.