МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 7 апреля планирует спецрейсы для возвращения россиян из Бангкока, ожидает разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот 7 апреля планирует выполнение специальных рейсов для возвращения российских граждан из Бангкока… "Аэрофлот" ожидает получение разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля. Дополнительная информация будет размещена на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.