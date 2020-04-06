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МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 7 апреля планирует спецрейсы для возвращения россиян из Бангкока, ожидает разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот 7 апреля планирует выполнение специальных рейсов для возвращения российских граждан из Бангкока… "Аэрофлот" ожидает получение разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля. Дополнительная информация будет размещена на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.

Как уточняется, 7 апреля планируются рейсы Бангкок-Москва и Бангкок-Санкт-Петербург-Москва.

Ранее в понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран: в понедельник будут совершены первые два — Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород. До этого сообщалось, что Россия с 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.