МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Во вторник состоится рейс авиакомпании S7 из Токио во Владивосток, сообщило посольство России в Японии.

В субботу компания S7 сообщала, что вынуждена приостановить рейсы для вывоза пассажиров из Таиланда, Вьетнама, Японии.

"Седьмого апреля будет осуществлен рейс S7 6290 Токио (Ханэда) — Владивосток (Кневичи). Вылет из Токио в 13.05", — сообщило посольство.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля. Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, в частности, Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго. Вместе с этим Абэ подчеркнул, что "в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет".