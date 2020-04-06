НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр /ПРАЙМ/. Рейс из столицы Бангладеш Дакки прибыл в нижегородский аэропорт Стригино, свидетельствуют данные онлайн-табло авиакомпании "Икар", выполнявшей полет.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в самолете находятся 178 человек.

Как сообщается на онлайн-табло компании, Boeing 767 вылетел из Дакки в 17.49 по местному времени (14.49 мск). В нижегородском аэропорту он приземлился в 22.34.

Ранее в понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза соотечественников из зарубежных стран, 6 апреля запланированы первые два: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород. Самолет с россиянами приземлился в аэропорту Екатеринбурга в 19.49 (17.49 мск).

Кроме того, на сайте "Аэрофлота" размещена информация о том, что 7 апреля запланированы спецрейсы для возвращения россиян из Бангкока, также авиакомпания ожидает разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля.