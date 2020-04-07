МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Холдинг "РЖД" из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом со вторника сократил периодичность курсирования в России почти 40 поездов и отменил более 50 поездов, в том числе несколько "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщала ранее компания.

Холдинг ранее уже сообщал от отмене некоторых внутрироссийских маршрутов или изменениях в частоте курсирования. Тогда в списке был 31 поезд. Теперь, с 7 апреля, временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). Временно холдинг отменяет 53 поезда, в том числе три пары "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом.

РЖД отмечали, что решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Так, для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами вводятся дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

Компания особо подчёркивала, что, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Корректировка графика поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, поясняет компания. РЖД отмечали значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая "Сапсаны", и рост числа возврата билетов.

Пассажиры поездов, которых коснулись изменения, могут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. Актуальная информация об изменениях в расписании поездов есть на сайте РЖД в спецразделе, баннер с переходом на который висит на главной странице.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 6343 в 80 регионах, всего скончались от болезни 47 человек.