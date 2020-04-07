МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ призвал регионы во время нерабочих дней в апреле обеспечить бесперебойную работу промпредприятий, организаций торговли и сферы услуг, следует из письма губернаторам регионов, направленного главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, с копией документа ознакомились РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавируса объявил нерабочими дни до 30 апреля. Регионам дано право принимать решения о том, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. ДОлжны продолжать работу органы власти, предприятия с непрерывным производством, мединские учреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством.

"Для недопущения потери российскими производителями позиций на внутреннем и зарубежных рынках, разрывов производственных цепочек, а также для безусловного выполнения государственного оборонного заказа и обеспечения населения необходимыми товарами важно обеспечить, в том числе в указанный период, бесперебойную работу промышленных предприятий, организаций торговли и сферы услуг", — говорится в документе.

Минпромторг отмечает, что работодатели обязаны обеспечить безусловное соблюдение на предприятиях промышленности, организациях торговли и сферы услуг всех требований и рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса, в числе которых обеспечение всех работников необходимыми средствами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты, при возможности — обеспечение необходимого безопасного расстояния между работниками (не менее 1,5 метров), организация проведения не менее одного раза в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции часто используемых предметов и мест общего пользования.

Также, не рекомендуется допускать к работе сотрудников с признаками респираторного заболевания и следует обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, следует из письма.

До этого в начале апреля ведомство направило в регионы рекомендации отменить в условиях повышенной нагрузки на транспортную инфраструктуру пропуска для грузовых машин, обслуживающих товаропроводящую сеть в субъектах, относя данные рекомендации в том числе к службам доставки операторов интернет-торговли.

Гендиректор "Камаза" Сергей Когогин оценил убытки предприятия от недели простоя в 2 миллиарда рублей, компания возобновила производство с 6 апреля. Примеру производителя грузовиков последовали и другие российские автозаводы — группа Sollers Вадима Швецова, выпускающая машины УАЗ, коммерческие машины Ford и Mazda, объявила о возобновлении производства с 6 апреля, "Группа ГАЗ" также частично возобновила производство. Лишь "АвтоВАЗ" пока не торопится запускать конвейер — с 6 апреля начали работать офисные служащие, отвечающие за разработку новых проектов, учет и отчетность, однако компания рассматривает возможность перезапуска производства, говорил ее представитель.