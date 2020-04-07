Заявок от россиян на возвращение из США недостаточно даже для одного рейса - посол
ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Числа заявок от российских граждан пока недостаточно даже для выполнения одного рейса, несмотря на то что межведомственная комиссия при Росавиации готова возобновить вывозные рейсы из США, говорится в комментарии посла РФ в США Анатолия Антонова на странице российской дипмиссии в Facebook.
"Действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы. При этом в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой", — отметил посол.
Он напомнил, что "для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться в соответствующем разделе портала "Госуслуги".
Пока заявок на Госуслугах "явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета", отметил дипломат.
https://1prime.ru/transport/20200407/831216638.html