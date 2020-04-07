МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Посольство РФ в Непале сообщило в МИД о готовности российских туристов, оставшихся в стране, к вылету на родину, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Николай Капустин.

"Находимся в постоянном контакте с МИД России. Сообщили в Москву о готовности российских туристов к вылету. Уверен, что там помнят о нас и делают все возможное, чтобы вывезти граждан России на родину. В настоящее время рассматривается целый ряд вариантов скорейшей организации спецрейса", — сказал Капустин.

В посольстве отметили, что в настоящий момент в стране находится более 120 туристов, которые являются гражданами России. Подавляющее большинство россиян зарегистрировались в посольстве для вылета на родину.

"В целях обеспечения готовности российских граждан к вылету в Россию, посольству удалось в условиях максимального ограничения на передвижение по стране получить у непальских властей все разрешительные документы и необходимые согласования для организации трех чартерных авиарейсов из города Луклы и вывоза соотечественников автобусом из города Покхары. В результате более 70 человек были доставлены в столицу Непала для дальнейшего возвращения на родину", — отметил Капустин.

Как отметил собеседник агентства, для выяснения того, остались ли в горах Непала российские туристы, посольство связалось с крупнейшими в стране туристическими компаниями, а также агентствами, которые занимаются организацией трекинга и восхождений на различные горные вершины.

"Согласно их информации, организованных групп российских туристов в настоящее время на маршрутах в Гималаях нет. Вместе с тем, маловероятно, но не исключено присутствие незарегистрированных индивидуальных трекеров, которые до сих пор могут находиться в горах, наслаждаясь красотами природы Гималаев. К сожалению, в период нахождения в горах такие граждане могут временно не иметь доступа к мобильной связи. Но, еще раз повторяю, это крайне маловероятно", — подчеркнул Капустин.

Собеседник агентства также отметил, что посольство помогает россиянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Посольство жестко пресекает любые ситуации, которые могут привести к нарушению прав соотечественников, ущемлению их законных интересов, подчеркнул он.

"Учитывая, что наши туристы зажаты в тисках карантина, наши дипломаты занимаются помощью в организации быта российских туристов. Так, оказывается помощь с заселением в гостиницы, в отдельных случаях – на безвозмездной основе. При необходимости неотложной медицинской помощи все граждане могут круглосуточно обращаться за консультацией врача-терапевта посольства, которая уже неоднократно выезжала на различные вызовы. Все соотечественники имеют возможность круглосуточной прямой связи с посольством, включая телефон горячей линии", — рассказал пресс-атташе российской дипмиссии.

Ранее издание Hindustani Times сообщило, что правительство Непала продлило запрет на международные полеты до конца апреля из-за пандемии коронавируса. Власти Непала ранее сообщили, что в стране находится девять заразившихся коронавирусом человек, один вылечился.

РФ в связи с ситуацией с коронавирусом с полуночи 4 апреля приостановила международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. В понедельник Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.